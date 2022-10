Pensioni, la rivalutazione 2023 spiegata: di quanto aumentano gli assegni a seconda dell’importo

C’è molta attesa per la rivalutazione delle pensioni attesa per il 1° gennaio 2023, quando gli importi degli assegni verranno adeguati alla variazione del costo della vita rilevata negli ultimi 12 mesi.

Conosciuta anche con il termine di perequazione, questo strumento è previsto dalla legge per tutelare i pensionati, i quali senza la rivalutazione rischiano di pagare oltremisura le conseguenze dell’inflazione. Se l’importo della pensione dovesse restare stabile nel tempo, mentre i prezzi aumentano, vorrebbe dire che il potere di acquisto si riduce di anno in anno; per questo motivo il legislatore ha introdotto un apposito sistema finalizzato ad adeguare automaticamente l’importo degli assegni previdenziali, nonché dei trattamenti assistenziali erogati dallo Stato in favore di quelle persone che soddisfano una serie di requisiti.

Tuttavia, sulla rivalutazione delle pensioni 2023 c’è molto più fermento rispetto agli anni scorsi: questo perché quanto sta succedendo è sotto gli occhi di tutti, con un’impennata dei prezzi notevole causata dalla guerra in Ucraina.

Per questo motivo a inizio gennaio 2023 è atteso un adeguamento dell’importo delle pensioni che comporterà un notevole aumento degli assegni: a seconda del valore del proprio trattamento, infatti, si può arrivare a incrementi anche a tre cifre.

Va detto, però, che per alcune pensioni l’adeguamento sarà di un tasso inferiore rispetto a quello accertato. Questo perché con il decreto Aiuti bis è già stata anticipata – a partire dal mese di ottobre – una parte della rivalutazione, con il governo Draghi che ha deciso di riconoscere con tre mesi di anticipo (più la tredicesima) un 2% in più a coloro che hanno una pensione inferiore a 2.692 euro (importo lordo). Questi, quindi, godranno di un incremento pari al tasso di rivalutazione accertato dall’Istat meno il 2% già erogato.

Di quanto sarà il tasso di rivalutazione nel 2023?

Solamente nelle prossime settimane avremo l’ufficialità rispetto al tasso di rivalutazione accertato dall’Istat per il 2022, il quale appunto verrà utilizzato per procedere con la perequazione delle pensioni attesa per inizio 2023.

Ci sono però delle indiscrezioni per cui più si va avanti col tempo e più diventano affidabili: secondo le ultime rilevazioni, infatti, si va verso un’inflazione all’8%, tasso che verrà applicato direttamente sull’assegno di pensione percepito.

Va detto, però, che la rivalutazione è parziale sopra un certo importo, in quanto il legislatore ha introdotto un meccanismo volto a limitare gli effetti della rivalutazione per le pensioni per gli assegni d’importo elevato.

Nel dettaglio, la rivalutazione avviene:

al 100% del tasso di rivalutazione per gli assegni d’importo inferiore alle 4 volte il trattamento minimo;

al 90% del tasso di rivalutazione per gli assegni tra le 4 e le 5 volte il trattamento minimo;

al 75% del tasso di rivalutazione per gli assegni che superano di 5 volte il trattamento minimo.

Oggi il trattamento minimo ha un valore di 515,58 euro, ma in caso di rivalutazione all’8% salirebbe a 556,82 euro. Quindi, la rivalutazione piena spetterebbe a coloro che hanno una pensione d’importo lordo non superiore 2.227,28 euro, mentre sopra questa soglia ma comunque sotto i 2.784,10 euro l’aumento sarebbe pari al 90% del tasso. Sopra i 2.784,10 euro, invece, la rivalutazione sarebbe al 75%.

Gli aumenti delle pensioni a seconda dell’importo percepito

Per essere certi di quanto aumenteranno le pensioni dal prossimo anno bisognerà attendere l’ufficialità dell’Istat riguardo al tasso di rivalutazione accertato che comunque non dovrebbe essere molto distante dall’8%.

In tal caso, per le pensioni fino a 2.692 euro la rivalutazione verrà effettuata tenendo conto delle suddette regole ma sottraendo il 2% già anticipato a inizio ottobre.

Quindi, fino a 2.227,29 euro la pensione verrebbe aumentata del 6%, mentre tra i 2.227,29 e i 2.692 euro del 5,2%. Tra i 2.693 e i 2.784,10 euro, invece, l’aumento sarebbe del 7,2%, mentre sopra tale soglia del 6%.

Ne risulta, quindi, che una pensione di 1.000 euro lordi godrebbe di un incremento fisso di 60 euro (lordi) al mese; per chi prende 1.200 euro di pensione, invece, l’aumento è di 72 euro.

Con una pensione di 1.500 euro, invece, spettano 90 euro in più al mese, mentre con una da 2.000 euro è previsto un incremento a tre cifre: 120 euro in più ogni mensilità, tredicesima compresa.

In caso di pensione da 2.500 euro, invece, l’incremento sarebbe di 130 euro mensili, mentre con un assegno di 2.700 l’aumento – visto che questo trattamento è stato escluso dall’anticipo del 2% – sarebbe di circa 195 euro.

Con un assegno di 3.000 euro al mese, invece, l’incremento sarebbe al 75% del tasso, quindi al 6%: ne risulta un aumento di 180 euro mensili.

Le conseguenze per i trattamenti assistenziali

La rivalutazione avrà conseguenze anche per i trattamenti assistenziali, esclusi dalla possibilità di goderne in anticipo come previsto dal decreto Aiuti bis.

Per tutti, quindi, ci sarebbe un incremento all’8% che, come visto sopra, nel caso dell’incremento al minimo della pensione porterebbe a un importo di 556,82 euro. Per l’assegno sociale, oggi pari a 468,10 euro, con l’incremento si arriverebbe a 505,55 euro, mentre per la pensione d’invalidità civile – 291,69 euro – la rivalutazione porterebbe a un importo di 315,02 euro.

Ricordiamo che non si tratta di cifre ufficiali, visto che bisognerà attendere comunicazioni a riguardo da parte dell’Istat. In ogni caso, se l’inflazione dovesse mantenere la stessa tendenza di crescita, le cifre della rivalutazione non dovrebbero essere molto distanti da quelle sopra indicate.