Pensione, i Paesi dove viverla (e spenderla) al meglio: la classifica 2022

Sono numerosissimi gli italiani che si spostano all’estero per godere della pensione conquistata dopo anni di lavoro e sacrifici. Non sono certo gli unici. Nel settore del turismo una buona fetta è occupata da pensionati, single o coppie, che cercano un luogo dove passare comodamente gli anni del riposo.

I diversi stili di vita portano i pensionati in luoghi molto differenti tra loro. Alcuni cerco un posto economico, più economico dell’Italia dove avere potere d’acquisto; altri cercano luoghi esotici mai visti o luoghi avvenutosi e tra la natura. Insomma, partire per l’estero e viversi la pensione in tranquillità è l’obiettivo di molti pensionati. Così ogni anno viene stilata una classifica dei luoghi dove si vive e spende meglio la propria pensione.

La classifica del 2022 è stata stilata da Patrizia Doherty su Travel Leisure. Questa tiene conto di fattori più USA centrici, come la vicinanza con gli Stati Uniti appunto, ma gli altri fattori sono validi per i pensionati di tutto il mondo. Scopriamo la classifica.

Dove si vive (e spende) meglio con la pensione: la classifica

Oltre alla fuga di cervelli in Italia avviene la fuga dei pensionati. Sono quasi 400 mila gli italiani che hanno deciso di vivere e ricevere la propria pensione all’estero. Le mete scelte variano a seconda della popolarità del Paese, ma in genere si cerca un connubio perfetto tra risparmio economico ed esperienza. Guardando i dati del 2019 i pensionati italiani hanno scelto maggiormente la Germania, il Canada, l’Australia, la Francia e gli Stati Uniti. Il preferito però rimane lui, il Portogallo. Il Portogallo ha il pregio di essere vicino, a basso costo e abitato da persone accoglienti.

La classifica del 2022, come dicevamo in apertura, è più USA centrica e molte destinazioni sono vicine agli Stati Uniti. Non per questo sono meno interessanti e, inoltre, emergono anche alcuni Paesi europei.

Ecco la classifica:

10. Panama

9. Portogallo

8. Repubblica Dominicana

7. Spagna

6. Costa Rica

5. Malta

4. Ecuador

3. Messico

2. Colombia

1. Stati Uniti

Per uno sguardo più vicino ai pensionati italiani bisognerebbe aggiungere almeno altri due Paesi molto scelti: la Romania e l’Ungheria.

Cosa spinge i pensionati a emigrare?

Cosa hanno in comune tutte le località della classifica? In larga parte hanno un basso costo di vita, con le dovute eccezioni, compensate però da un ottimo servizio sanitario. Vediamo per esempio i Paesi europei, quelli in classifica presentano molte delle caratteristiche amate dai pensionati in cerca di un luogo più stabile dove passare il tempo: costo di vita basso, servizio sanitario di buona qualità, facilità nell’ottenere il permesso di soggiorno.

I Paesi dell’America del Sud sono accomunati d un altro fattore, oltre quello economico, il clima. In questi Paesi infatti il clima quasi sempre caldo permette, soprattutto in determinati mesi, di godersi una lunga estate. Senza contare che le attrattive turistiche di tipo naturalistico vanno per la maggiore. Tra mare, parchi e montagne, il comparto naturalistico ha molto da offrire.

La classifica è “USA centrica” e lo stile di vita richiesto in certi Paesi è maggiore alla capacità dei pensionati italiani, infatti non si può escludere da questa raccolta dei migliori Paesi la necessità di possedere un minimo pensionistico per poter richiedere il “visto da pensionati”. Molto diffuso e utile per ottenere sconti, per accedervi bisogna dimostrare un reddito (una pensione) di 1.000-1.500 dollari minimo, che può alzarsi anche fino a 2.500 dollari. Insomma, prima di partire per una di queste località è meglio informarsi sulle modalità per ottenere il visto.