Tragedia a Cerasomma: pensionato muore schiacciato sotto il carro ponte mentre lavora alla sua auto

L’uomo, un 74enne ALCIDE DE GASPERI, del posto, è deceduto nel trasporto in ospedale

Chiamata delle 19.38 di ieri sera per schiacciamento sotto ponteggio per auto di uomo di 74 anni nella sua proprietà (per quello non possiamo dare località precisa). Decesso accertato mentre era in corso trasporto del paziente.

Intervenuti INDIA della Croce Verde di Lucca, “Mike” del Turchetto, ambulanza della Misericordia di Guamo, 113 e Vigili del Fuoco