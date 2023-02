PENSIONAMENTO DEL MEDICO DI FAMIGLIA: TROVATA UNA SOLUZIONE AD ALTOPASCIO

La Asl si è impegnata a inviare il nuovo medico – che subentrerà al dottor Berti – entro un mese. Nel frattempo i medici del gruppo operanti su Altopascio si sono resi disponibili per preparare ricette e impegnative

Altopascio, 8 febbraio 2023 – Trovata una soluzione con l’Asl Toscana nord-ovest – distretto Piana di Lucca – per la gestione dei pensionamenti dei medici di famiglia che stanno interessando anche il territorio di Altopascio. In particolare con il pensionamento del dottor Berti molti pazienti sono rimasti momentaneamente scoperti, anche per quanto riguarda le ricette. Il sindaco Sara D’Ambrosio ha posto la questione in conferenza zonale e in occasione della visita che la nuova direttrice della zona distretto Piana di Lucca, Eluisa Lo Presti, ha fatto alla realtà altopascese in campo socio-sanitario, accompagnata dal responsabile cure primarie, Marco Farné, la Asl si è impegnata a far arrivare i sostituti entro un mese. Nell’attesa, inoltre, i dottori del gruppo operante su Altopascio si sono resi disponibili a preparare le ricette e le impegnative per i cittadini rimasti senza dottore.

“Con il pensionamento del dottor Berti – commenta il sindaco, Sara D’Ambrosio -, molti cittadini sono rimasti scoperti di un punto di riferimento anche per le operazioni quotidiane e più semplici e si è venuta a creare una situazione di difficoltà. Ne ho subito parlato con la zona distretto Piana di Lucca, anche in conferenza zonale, proprio con l’obiettivo di trovare una soluzione nel minor tempo possibile: la questione è in divenire, ma, per quello che ci ha detto l’Asl, entro un mese dovrebbe essere risolta. Per questo voglio ringraziare i dottori Lo Presti e Farné. Con il nuovo medico di famiglia parleremo anche degli studi medici di Spianate, che erano frequentati anche dal dottor Berti”.