Pennette datterini crema di acciughe olive verdi capperi

In una padella scaldare l’olio con uno spicchio d’aglio, unire i filetti di acciughe schiacciati con una forchetta e i pomodorini tagliati a metà. Aggiungere la passata di pomodoro, nel frattempo versare una manciata di capperi e le di olive verdi nel mixer, ridurre a purea , versare in padella. Cuocere le pennette in abbondante acqua salata, scolare, tenere da parte qualche cucchiaiata d’acqua dj cottura. Incorporare le pennette, saltare in padella per un paio di minuti aggiungendo un pochino d’acqua di cottura se necessario. Portare in tavola caldo.

fonte cucina amore e fantasia