Penne con ceci e rigatino, una ricetta facile e veloce a base di legumi…

Ingredienti per due

Procedimento

In una casseruola scaldare l’olio con l’aglio e rosolarvi il rigatino. Unire metà ceci frullati con la loro acqua e metà interi; far insaporire per qualche minuto con il rametto di rosmarino.

Cuocere le penne, scolarle al dente, versarle nella casseruola con un po’ dell’acqua di cottura della pasta e lasciarle insaporire, mescolando. Servire le penne con una spolverata di pepe.

i sapori dei ricordi ricette toscane