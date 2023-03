– Comune di Minucciano –

In occasione della Giornata Internazionale della Donna il Comune di Minucciano organizza lo spettacolo “Penelope”, in programma sabato 18 marzo alle ore 21 presso il CIAF di Gorfigliano. La rappresentazione di Marco Balma, con adattamento del testo e regia a cura di Vanessa Leonini, verrà messa in scena dalla Compagnia degli Evasi.

Entrata libera – per informazioni 3314430441 (Anna).