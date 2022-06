Pellegrini (Difendere Lucca): “Il centro storico, anche a pochi giorni dalle elezioni, è sporco”

Lucca, 5 giugno – “Ho fatto una passeggiata in centro: è stato uno slalom fra deiezioni degli animali, rifiuti e residui. Anche a poche settimane dalle elezioni non si vede un miglioramento”, a scrivere così Scilla Pellegrini, candidata per Difendere Lucca.

“Anche nella città sembra che si sia perso il patto fra cittadini e amministrazione: i primi sporcano, la seconda non pulisce adeguatamente. I cestini per i rifiuti Garby – dice Pellegrini – sono diventati più un bersaglio dove tirare la spazzatura, invece che contenitori. La colpa è dell’inciviltà delle persone, ma anche del Comune che li ha progettati male”.

“Per quanto riguarda le deiezioni degli animali, anche qui si registra la totale assenza di decoro. Amo gli animali e ne curo tanti: deve essere il proprietario a portarsi dietro sacchettini e acqua per pulire, sia sulla strada che la pipì lungo i muri delle case, che non sono alberi. Anche in questo caso – continua Pellegrini – il Comune sensibilizza poco (magari anche con degli avvisi) e dovrebbe coinvolgere maggiormente i commercianti: potrebbe essere applicato il baratto amministrativo proposto da Fabio Barsanti e approvato in Consiglio comunale. Potrebbero così pulire un tratto di muro avendo benefici fiscali”.