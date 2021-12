pedone investito a Altopascio in via Guglielmo Marconi, – in codice rosso al san luca

Chiamata delle 15.12 per pedone investito a Altopascio in via Guglielmo Marconi, vicino a armeria Matteoni. Un uomo di 67 anni ha riportato un trauma agli arti inferiori ed è stato portato in codice rosso da dinamica all’ospedale di Lucca. Intervenuta ambulanza con medico dal Turchetto