Pediatri di famiglia: a Lucca incarico provvisorio a Cosci e Baldini

Lucca, 18 aprile 2023. L’Azienda USL Toscana nord ovest informa che dal prossimo 1 maggio, nell’ambito territoriale di Lucca 1, entreranno in servizio come pediatri di famiglia a incarico provvisorio la dottoressa Mirna Cosci O Di Coscio, che prenderà il posto del dottor Ferruccio Barsotti, e la dottoressa Silvia Baldini, che prenderà il posto del dottor Domenico Fortunato.

Non è necessario che le famiglie effettuino la procedura per cambiare pediatra, poiché in passaggio al nuovo medico avverrà in automatico.