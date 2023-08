Pediatri di famiglia: a Capannori nuovo incarico al dottor Roggi che sostituirà Catassi Capannori, 18 agosto 2023. A partire dal prossimo 29 settembre, a Capannori, il dottor Costantino Roggi assumerà l’incarico di pediatria di famiglia con ambulatorio in via del Popolo 25/A. Roggi sostituirà il dottor Alessandro Catassi che dal 29 settembre andrà in pensione. I pazienti del dottor Catassi dovranno quindi procedere alla scelta del nuovo pediatra. L’Azienda USL Toscana nord ovest ricorda che è possibile scegliere il proprio pediatra di famiglia dal proprio computer o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet, senza la necessità di recarsi fisicamente agli sportelli, azzerando quindi le file, e con la massima libertà di orario. Per cambiare il medico di medicina generale l’Azienda USL Toscana nord ovest mette a disposizione le seguenti modalità on line: utilizzare il portaleOpen Toscana;

utilizzare la App Toscana Salute;

utilizzare i Totem PuntoSi;

fare una richiesta per mail;

Utilizzare il modulo on-line: In alternativa è possibile recarsi agli sportelli al pubblico sul territorio. (dp)