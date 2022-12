PEDAGOGIA GLOBALE – NUOVE CONSAPEVOLEZZE: MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE L’INCONTRO ‘DAL GREMBO MATERNO AL GREMBO SOCIALE’

Mercoledì 14 dicembre dalle ore 16.30 alle ore 19.30 si terrà nell’Aula Magna della Scuola secondaria di primo grado di Capannori in via del Casalino, il laboratorio esperienziale “Dal Grembo Materno al Grembo Sociale”. L’iniziativa è realizzata nell’ambito della rassegna Pedagogia Globale – Nuove Consapevolezze promossa dal Comune di Capannori in collaborazione con l’Associazione Consulenza per la Famiglia.

Il laboratorio sarà guidato on-line da Stefania Guerra Lisi, ideatrice e caposcuola della MusicArTerapia nella Globalità dei Linguaggi. Sarà presente Nicola Pellicci, allievo della scuola di MusicArTerapia nella Globalità dei Linguaggi.

L’incontro è ad ingresso gratuito, ed è necessaria la prenotazione inviando una mail a info.nuoveconsapevolezze@ gmail.com.