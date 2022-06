PD VERSILIA – SOSTEGNO A RASPINI PER CONTINUARE A LAVORARE A PROGETTI E STARTEGIE PER LA CRESCITA DELL’INTERA PROVINCIA DI LUCCA

Il Pd Versilia ed il suo segretario Riccardo Brocchini sostengono il candidato a Sindaco di Lucca Francesco Raspini.

“Di fronte al valore aggiunto dei nostri valori e delle persone – commenta il segretario Riccardo Brocchini – di fronte a una chiara visione di città, progetti concreti, unità e affidabilità, la scelta di sostenere Raspini è naturale e garantisce continuità rispetto ad un’idea di sinergie e progettualità provinciali importanti. Il centrodestra a Lucca mette insieme un’armata Brancaleone che comprende anche la destra estrema e i no vax. È fondamentale che a Lucca vinca il centro sinistra che rappresenta i nostri valori, è fondamentale che Lucca possa continuare ad essere un interlocutore affidabile per coltivare in modo sano e proficuo rapporti che abbiano una ricaduta positiva anche sul territorio versiliese”.

Per questo il Segretario PD Versilia e la segreteria tutta invitano chiunque abbia a cuore il destino di Lucca e della Versilia a votare Francesco Raspini