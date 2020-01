PCA Pietrasanta – Il Presidente Luca Bonci: ”Con grande amarezza ho avviato le procedure di licenziamento del personale”.

Con grande rammarico, da questo fine settimana il PCA sospenderà il

servizio. Pur riconoscendo gli sforzi fatti sia dalla nostra

Amministrazione Comunale sia dalla dirigenza dell’ASL, dobbiamo

constatare che questi non hanno avuto esito e ormai la situazione

finanziaria dell’associazione è tale da non poter proseguire oltre.

Anzi, la speranza riposta nelle rassicurazioni ricevute ci ha già spinto

in zona di dissesto economico, con il personale dipendente che attende

da mesi di essere pagato. Abbiamo quindi dato il via alle procedure di

licenziamento, contando che comunque qualcuno si prenda carico in futuro

del servizio, che riteniamo indispensabile per la nostra comunità.

Luca Bonci