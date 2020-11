Pau presenta Pauhaus.it: il frontman dei Negrita apre lo shop online dedicato ai suoi disegni.

Paolo Bruni, conosciuto come Pau, frontman della storica rock band Negrita, apre a grande richiesta uno shop, www.pauhaus.it , dove sarà possibile acquistare, in tiratura super limitata, alcuni dei suoi disegni, accuratamente selezionati da lui stesso.

Il cantante dei Negrita, uno dei gruppi rock più influenti e meno catalogabili del panorama musicale italiano degli ultimi venticinque anni, ci mostra un altro lato della sua creatività, a cui attinge anche grazie ai suoi studi, come lui stesso dichiara: “Ho un diploma artistico e studi di architettura alle spalle. Non mi sono laureato perché la musica è intervenuta prima a salvarmi l’anima.”



Le opere di Pau erano state finora raccolte solo in versione “virtuale” su un profilo Instagram https://www.instagram.com/pau_scarabocchia/ a loro dedicato, aperto solo un anno fa, per dare un posto nel mondo a questo suo altro talento creativo: il disegno.

Proprio su Instagram inoltre, Pau abbina un brano ad ogni disegno, come un sommelier farebbe con del vino per un piatto gourmet; il risultato è un viaggio nel gusto musicale e visivo di un artista che ci fa guardare la musica e ascoltare le immagini.

Il riscontro del pubblico, positivo fin da subito, ha pian piano alimentato l’idea di dare una forma concreta alla raccolta, perché quei disegni diventassero opere classificate, numerate, acquistabili.

L’unicità di ogni opera diventa quindi molteplicità numerata lasciando in questo modo inalterata l’arte originaria.

La scelta della prima collezione acquistabile di Pau è caduta su 12 opere:

“Vecchio con barba”, “Valèrie”, “Luna di città”, “Artista con telefono”, “Extasy”, “Kitrysha”, “Funk!”, “C-boy, Camera Con Vista”, “Luci & Ombre”, “The Nightfly”, “Negrita su cubo”, “Janine;

tutte in tiratura limitata (11 o 15 pezzi), disponibili in diversi formati, Fine Art Print su carta certificata NP2 B.A.M. 310 gr. 100% cotone, che rispetta i requisiti di conservazione museale, totalmente senza cloro, senza acidi, riserva alcalina ISO 9706 No OBA.

Definire l’arte di Pau con un termine preciso? È possibile solo inventandosene uno, come ha fatto lui, chiamandola BIPOLART.

BIPOLART è un gioco di parole, senza alcuna accezione negativa, che lo stesso artista usa per descrivere la sua produzione, che non solo si snoda su due poli appunto, musica ed arte visiva, ma che all’interno degli stessi continua le proprie evoluzioni.

Come nella musica i Negrita hanno conquistato le vette cimentandosi trasversalmente su più generi musicali, allo stesso modo, la produzione dei disegni di Pau, è il frutto della sperimentazione dell’artista e della continua prova a cui si sottopone, testando nuove tecniche, creando opere che spesso hanno in comune solo la mano che le ha create.

I soggetti di questa collezione, spaziano infatti da paesaggi urbani a protagonisti umani, alle realizzazioni ad acquerello, fino a quelle a matita, penne a sfera e gessetti.

E ancora skyline futuristici, forme audaci e sinuose che emergono dal buio, volti dalla fortissima espressività e corpi che si mostrano distrattamente all’occhio dello spettatore.



Le opere poi, arrivano complete di Certificato di Autenticità, ma questa non è la sola garanzia di irripetibilità che le accompagna: ad ogni stampa infatti, oltre al numero di serie ed al sigillo, Pau aggiunge un segnalibro con dedica scritta di proprio pugno.

Un vero valore aggiunto che ne completa l’unicità.

“Ho sempre nutrito interesse per il disegno, l’illustrazione, la grafica, l’architettura e la pittura, ma è solo in questo sciagurato 2020, senza poter suonare, che ho ricominciato a dare continuità a queste passioni dopo anni di abbandono “dichiara Pau, che continua “Sono un curioso agonistico e mi interessano molte tecniche, dall’inchiostro all’acrilico, dal linocut al graffito, dall’acquerello al mischiare più di una tecnica in un’unica opera. Sono queste passioni a farmi alzare la mattina… e io le assecondo”.

Sito Web: www.pauhaus.it

Instagram: https://www.instagram.com/pau_scarabocchia/