Silicani: “Un passo che apre collaborazioni in vari settori”

PATTO DI AMICIZIA TRA SEI COMUNI ITALIANI CHE CONDIVIDONO LA PRODUZIONE DELL’OLIO EXTRA VERGINE

Domani la firma del documento per un progetto unitario

SERAVEZZA – Un’amicizia che corre sulla “via dell’olio”, a partire dall’eccellenza dell’olivo quercetano che diventerà un vero e proprio patto di promozione del territorio, di fratellanza e di scambio culturale.

Sarà sottoscritto domani (venerdì) nel comune di Aquara, in provincia di Salerno, un patto di amicizia promosso dalle stesso Comune campano con altri cinque enti, in rappresentanza del nord, del centro e sud Italia.

Faranno parte di questo patto, oltre ad Aquara e Seravezza, i comuni di Settimo Vittone (To), Castellana Grotte (Ba), Uggiano La Chiesa (Le) e Amelia (Tr), con l’obiettivo di favorire la conoscenza reciproca e le relazioni tra le rispettive comunità, attraverso scambi di iniziative ed esperienze, a partire dal consolidamento delle tradizioni legate alla coltura dell’olio EVO, elemento che caratterizza le diverse realtà coinvolte in questo progetto.

“Il nostro Comune – spiega l’assessore all’ambiente Michele Silicani – rappresenterà simbolicamente il centro Italia e faremo parte di questo patto legati agli altri territori da un prodotto di eccellenza qual è l’olio quercetano. A questo proposito desidero ringraziare il Presidio dell’olivo quercetano per il lavoro che sta conducendo con la collaborazione di Slow Food Terre Medicee e Apuane, con una particolare gratitudine a Cristina Pellizzari per lo straordinario lavoro che svolge per promuovere questa nostra peculiarità e, di conseguenza, il territorio”.

Il patto di amicizia “La via dell’olio” è finalizzato in prima battuta alla promozione delle produzioni dell’olio extravergine di oliva, quale prodotto della tradizione e dell’identità di tutti i Comuni coinvolti, ma anche a una valorizzazione dei territori nel loro complesso.

Tra gli obiettivi rientrano infatti la creazione di relazioni privilegiate tra i soggetti aderenti, negli ambiti della solidarietà, della cultura, del sociale, della politica e dell’economia, partendo appunto da questo bene comune che è l’olio EVO. Una strada che, più nel dettaglio, potrà aprire interscambi per favorire iniziative economiche e imprenditoriali, incontri a carattere culturale, l’approccio comune a questioni sociali, con un particolare sguardo rivolto ai giovani che avranno così l’opportunità di approfondire la conoscenza di altri territori, in tutte le loro peculiarità.

“Questo patto – conclude Silicani – ci consentirà di potenziare la promozione di un prodotto esclusivo che caratterizza il nostro territorio, una vera e propria eccellenza che merita di essere diffusa su ampia scala ma anche di essere maggiormente conosciuta e apprezzata a livello locale. Proprio per questo, nei mesi scorsi, è stato creato a Pozzi l’oliveto didattico, uno spazio dove si possono ammirare le piante di olivo quercetano e dove scuole, cittadini e turisti potranno presto trovare tutte le informazioni necessarie, dalla storia alle modalità di trasformazione delle olive e alle peculiarità di questo particolare prodotto”.