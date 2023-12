Patto Comune-Guardia di Finanza contro l’illegalità sui fondi Pnrr



Un’intesa formale con il Comando provinciale di Lucca della Guardia di Finanza per prevenire, individuare e risolvere tutte quelle situazioni di illegalità economico-finanziaria connesse all’uso di risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per progetti in corso o di di futura realizzazione sul territorio di Pietrasanta. Approvato dalla giunta comunale il protocollo che renderà ancora più diretto il rapporto fra ente municipale e Fiamme Gialle, nell’azione di controllo ma anche di cooperazione a sostegno della legalità “in un campo – spiega il sindaco, Alberto Stefano Giovannetti – dove circolano tanti milioni e che, quindi, risulta inevitabilmente più a rischio per certe fattispecie di reato. E’ stata una scelta, la nostra, facilitata dalla disponibilità immediata del Comandante Marco Querqui e dalla partecipazione del nostro segretario comunale, dottor Marco Petri. Questa amministrazione si è sempre distinta per la lealtà, il rigore e il rispetto con cui ha gestito il denaro pubblico per le proprie iniziative: l’accordo, per cui ringrazio fin d’ora la Guardia di Finanza provinciale, ne è una naturale conseguenza visto che in Versilia siamo fra i Comuni con più progettualità premiate da finanziamenti europei”.

L’opportunità di “stringere” un’intesa di questo tipo, fra enti locali destinatari di interventi previsti dal Pnrr e Guardia di Finanza, è prevista dal decreto legge n. 23 del 24 febbraio scorso, “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”. Il protocollo, che tornerà ora alle Fiamme Gialle per concordare, con l’amministrazione comunale, data e luogo della sottoscrizione ufficiale, costruisce un canale di comunicazione preferenziale, a doppio senso, fra i due soggetti partner: nello scambio di informazioni, utili a controllare e reprimere irregolarità, frodi e abusi riguardo agli interventi, ai soggetti realizzatori o agli esecutori collegati di progetti finanziati con il programma di investimenti dell’Unione europea “Next Generation EU” ma anche per la trasmissione delle risultanze emerse all’esito di accertamenti e verifiche. L’intesa prevede anche l’organizzazione di riunioni periodiche, incontri e seminari per strutturare una collaborazione sempre più attiva sul fronte dell’antiriciclaggio.

L’accordo sarà valido dalla data di sottoscrizione e fino al completamento delle opere Pnrr, non oltre il 31 dicembre 2026.