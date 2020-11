PATRIZIO ANDREUCCETTI – Una proposta verso il Natale: piena libertà d’azione per chi realizza i presepi

In molti, su tutto il territorio nazionale quindi anche sui nostri territori, stanno per accingersi, o già hanno iniziato, a realizzare Presepi in luoghi pubblici, non solo nelle chiese, per i quali occorrono tanto impegno e dedizione. In teoria queste persone, che possono aver necessità di essere anche in più di una a lavorare, non hanno oggi una specifica autorizzazione per svolgere il loro operato. Credo invece che su questo aspetto dovrebbe esserci una deroga generalizzata: chi realizza presepi, non solo nei luoghi sacri ma anche in ogni altro luogo condiviso dalla comunità, dovrebbe poterlo fare senza incorrere in alcuna sanzione.