Sulla frana gli enti preposti stanno facendo le opportune verifiche. È da stamattina alle sette che tra istituzioni e forze dell’ordine siamo in contatto stretto. Come già ho comunicato ieri sera Anas ha posto prima del tratto dei geoblock per interdire l’accesso all’area. Mi raccomando, non andiamo lì per fare foto o altro (se uno vuole cogliere l’immagine può farlo anche da lontano), non si devono correre rischi inutili.

Ora è importante che lo smottamento si assesti e che subito dopo Anas intervenga per ripristinare la situazione.