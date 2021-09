PATRIZIO ANDREUCCETTI – Stamattina vi parlo di Anchiano, un paese dove ho tanti amici.

Negli ultimi anni ci abbiamo realizzato un nuovo parcheggio, condividendo con la popolazione un’esigenza precisa.

Giusto di recente abbiamo investito 130.000, più le spese tecniche, per acquisire i terreni utili a realizzare il nuovo ingresso di cui si parla da 40 anni. Ma non è di questo che voglio parlare (a breve ne parleremo, e per bene ).

Da più parti e da tanto tempo i cittadini di Anchiano chiedono interventi sulle strade interne al paese. Ebbene, ci siamo.

Come amministrazione abbiamo stanziato nuovi 20.000 euro (circa) per intervenire su Via dell’Ospedale, un tratto su cui il ripristino è particolarmente richiesto. Dopo le pratiche da espletare potranno essere realizzati i lavori.

Ieri vi ho parlato di Corsagna, oggi di Anchiano, domani lo farò di un’altra comunità.

Cresce, in armonia, tutto il nostro territorio