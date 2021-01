Se una problematica è nota, non è che se fate un post su Facebook, e la problematica poi si risolve, è merito vostro.

Perché se un problema è noto, a meno che non manchi la volontà di risolverlo (o non lo si consideri un problema), quasi sempre c’e’ già chi si è attivato. Per fare un esempio: qualcuno di mediamente intelligente può forse pensare che il sindaco non sappia che gli uffici della posta sarebbe opportuno stessero tutti aperti più ore? Non solo lo sa, ovviamente, ma nel tempo si è anche attivato per ottenere il risultato