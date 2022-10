“Politicamente scorretto”

Avete presente le proposte di Cetto Laqualunque nel confronto TV? Ecco, sembra che anche nel nostro Comune ci siano esponenti politici che più o meno fanno la stessa cosa. Bisogna intervenire sulla Baccanella, ma allo stesso bisogna fare Halloween senza badare a spese, e contemporaneamente bisogna abbassare la Tari (o magari renderla proprio gratis), tagliare l’erba in contemporanea su strade e cimiteri non appena raggiunge i cinque centimetri di altezza, e chiaramente ogni servizio al cittadino deve essere gratuito ed efficientissimo.

Fare politica in questo modo non solo è inconcludente, ma significa prendere in giro i cittadini, i quali, per fortuna, sono tutto fuorché stupidi.

Al contrario, se vogliamo essere seri e operativi, ai cittadini bisogna dire le cose come stanno e spiegare bene i perché delle cose.

La baccanella non è stata oggetto di alcun intervento significativo anche perché in campo c’era un contenzioso, peraltro vinto di recente dal Comune. L’ultima volta che il Comune ha fatto Halloween vecchio stile ci ha rimesso 50/60.000 euro. È vero, il pomeriggio fecero due gocce, ma era prima della pandemia e le persone stavano economicamente e “mentalmente” meglio di adesso. Quindi, credo, meglio un nuovo format, ugualmente attrattivo ma più sostenibile. Domanda: se aumentano le materie prime ed i costi dell’energia, come è mai possibile pensare che l’azienda che svolge il servizio dei rifiuti faccia lo stesso prezzo degli anni precedenti? Ecco che la Tari aumenta comunque di poco ma resta in linea provinciale.

Con una guerra come tutti sappiamo, con effetti reali e speculazioni connesse, anche un ente come il nostro deve fare delle scelte: si taglia l’erba nei cimiteri e lungo le strade o si fanno le feste senza badare a spese? Si rifanno alcuni lastricati e alcuni asfalti nei paesi o si rifà la Baccanella? Si offre un asilo nido pressoché gratis e comunque a basso prezzo a scalare da un certo Isee in giù o si privilegia chi non presenta l’Isee e chi ha soldi?