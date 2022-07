Faccio degli esempi semplici, incontrati nel giro del territorio di poche ore fa. Prima sono stato a Dezza, ad una cena organizzata dal Comitato Paesano presso la ex scuola che, in condivisione con lo stesso comitato, abbiamo completamente riqualificato. Poi sono passato dal Circolo di Borgo, dove in queste sere si sta tenendo il torneo di calcio a tre, che si tiene dopo 20 anni di assenza grazie all’intervento che abbiamo fatto nel chiostro, così come lo stesso consiglio del Circolo ci aveva chiesto da tempo. Poi sono stato allo Street Food, un evento organizzato su suggerimento di artisti locali, ben riuscito e partecipato. Infine sono stato a Partigliano, ad una festa in musica al Circolo Ricreativo, che grazie ad un percorso anche lì condiviso con il consiglio, potremo riqualificare l’intera struttura.