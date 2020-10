Ci sono zone sulle quali si interviene gradualmente, compiendo azioni nel tempo che offrono un miglioramento graduale ma complessivo.

Quando diventai sindaco il problema piu gravoso che ci venne segnalato era l’acqua che da sopra i macelli scendeva copiosa fino in Via Umberto, raggiungendo velocità e consistenza importanti. Con un lavoro specifico abbiamo risolto il problema e l’acqua in quella forma non si vede più.

Sopra il parcheggio dei Macelli abbiamo riqualificato completamente la scuola ed i suoi dintorni, ora dobbiamo predisporre un progetto per riqualificare la stessa area del parcheggio.

Ci vorrà un lavoro importante, su cui intercettare un finanziamento, ma iniziamo mettendo le cose in fila. Il primo step è realizzare un progetto, che condivideremo con l’ufficio tecnico.