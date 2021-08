PATRIZIO ANDREUCCETTI – Oggi voglio parlare di parità di genere: quella vera, quella concreta.

Quella che vedete alle mie spalle è la scuola dell’infanzia di Borgo. Su di essa, come amministrazione comunale, abbiamo fatto un progetto esecutivo che prevede, oltre alla riqualificazione e messa a norma antisismica, anche l’aggiunta di uno spazio per l’asilo nido. Ebbene, la Regione lo ha inserito tra i progetti su cui chiedere finanziamenti allo Stato nell’ambito del Recovery Plan europeo.

Si tratta di un lavoro da 1,9 milioni di euro, che permetterebbe la realizzazione di un asilo nido pubblico situato nel centro del Comune. Sappiamo bene quanto, in questi anni, l’azzeramento delle rate mensili del nido abbia dato una mano alle famiglie.

Perché all’inizio vi ho detto della parità di genere? Perché la presenza di asili nido funzionali ed a basso costo aiutano le donne nel lavoro e nella famiglia.

Siamo in attesa di ricevere notizie ufficiali: ma se siamo a questo punto è perché abbiamo progettato, con qualità e per tempo.

Per i fondi europei la progettualità fa e farà la differenza