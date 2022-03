L’intervento non è ancora finito, ma ad oggi è stato riqualificato gran parte del lastricato in pietra in Loc. Vicinato (quello dove si passa per “Partigliano nel Rinascimento”), con tanto di nuove tubazioni e regimazione delle acque, e ripulita la mulattiera in Loc. Colle con l’aggiunta di una staccionata in legno.