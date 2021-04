È il primo giorno senza casi da un po’ di tempo. I positivi sui sette giorni ci danno il dato di 215 ogni 100.000 abitanti. Come Comune, quindi, non saremmo più da zona rossa. Gli sforzi che insieme abbiamo compiuto negli ultimi dieci giorni iniziano a vedersi.

Purtroppo, fuori da noi, le cose non vanno come ci si aspetterebbe.

Aumentano i ricoverati, compresi quelli in terapia intensiva e gli attualmente positivi in Toscana. Ancora numeri alti in provincia di Lucca: sono 190 i nuovi casi e 4 le vittime. 13 sono i casi in Valle del Serchio.