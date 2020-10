PATRIZIO ANDREUCCETTI – Oggi nel nostro Comune abbiamo 7 nuovi casi di positività al Covid.

Le persone sono così suddivise per paese: 3 Corsagna, 1 Dezza, 1 Diecimo, 1 Cune, 1 Borgo.

L’augurio per ognuna di queste persone, come per tutte le altre colpite dal virus, è quello di stare bene e di guarire quanto prima.

Raccomando a tutti i cittadini attenzione e la volontà di continuare, nel rispetto delle normative, a vivere la socialità con la frequentazione dei nostri negozi.