PATRIZIO ANDREUCCETTI – Nonostante il periodo facciamo di tutto per proseguire il programma degli interventi sul territorio

Il mio buongiorno è un po’ di normalità: nuova segnaletica a Partigliano e lavori in corso in loc. Venezia per la regimazione delle acque.

Nonostante il periodo facciamo di tutto per proseguire il programma degli interventi sul territorio.

Passo dopo passo miglioriamo la nostra comunità