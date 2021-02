– Confermati gli investimenti per messa in sicurezza lato monte e per la complessiva messa in sicurezza lato fiume tra Chifenti ed Anchiano.

Vorrei soffermarmi maggiormente su una proposta che ho fatto in merito ai fondi per la manutenzione. Sappiamo tutti che un piano nazionale, quindi regionale, per far fronte al dissesto idrogeologico è fondamentale, quindi bisogna proseguire in tal senso. Sappiamo anche però che uno dei temi cruciali per i territori è la manutenzione ordinaria, per finanziare la quale ci vogliono fondi di bilancio corrente degli enti. Dal momento che i bilanci soffrono ogni anno di più, e che lo stato generalmente taglia ai comuni, se vogliamo una manutenzione sempre più adeguata dobbiamo invertire la tendenza.

Io credo che il nuovo governo dovrebbe dare agli enti un contributo, tramite fondo di solidarietà, magari di natura pluriennale, da spendere solo, previa certificazione, nella manutenzione ordinaria del territorio.

Faccio un esempio concreto: avessimo 50.000 euro annuali vincolati alla pulizia delle zanelle/cunette e al taglio piante, potremmo compiere un grande passo avanti in termini di prevenzione.