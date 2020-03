PATRIZIO ANDREUCCETTI – Noi che siamo in prima linea siamo quelli più a rischio,

Noi che siamo in prima linea siamo quelli più a rischio, ma non possiamo sottrarci dallo svolgere fino in fondo il nostro compito, pur prendendo tutte le precauzioni del caso. Appresa la notizia, ho subito chiamato Tambellini, è a casa e sta bene.

Noi sindaci abbiamo giurato sulla Costituzione e dobbiamo stare con la gente, essere dei riferimenti in tutto e per tutto.

Grazie ad ogni operatore, g razie ad ogni singolo cittadino che sta collaborando.

In tanti, anche facendomi commuovere, mi state scrivendo privatamente per ringraziarmi.

Non dovete, noi facciamo con cuore e abnegazione il nostro dovere.

Porto dentro di me l’insegnamento di mio padre e di mio nonno: ogni persona del comune è un po’ parte di me.

Insieme ne usciremo.