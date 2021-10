Lo sciopero è sempre legittimo, come sempre legittimo è non condividerne le ragioni.

Nel nostro Comune lo sciopero di un nuovo sindacato impedirà, di fatto, il regolare svolgimento degli orari delle scuole dell’infanzia. Tra le ragioni dello sciopero c’entra anche, a quanto pare, l’obbligo del Green Pass.

Sappiano i cittadini, per chiarezza, che personalmente sono in totale disaccordo su ragioni, tempi e modalità dello sciopero. In questo modo si creano in

accettabili disservizi alle famiglie.