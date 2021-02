Alcune settimane fa vi parlai del progetto “Per la qualità dell’abitare” che come Unione dei Comuni di Media Valle e Garfagnana abbiamo presentato alla Regione Toscana per un totale di 15 milioni di euro di richieste. Si tratta di un piano di sviluppo di tutta la Valle, che auspichiamo sia presentato al ministero, quindi finanziato. Se i fondi ci saranno o meno lo sapremo nei prossimi mesi.

Come comune di Borgo vi abbiamo inserito tre idee progettuali: la riqualificazione della sala banda di Valdottavo, con tanto di aggiunta di ambulatori medici e spazi ricreativi per la comunità per un investimento da 700.000 euro; un generale restyling della sala delle feste a Borgo per circa 200.000 euro; un intervento complessivo sul Circolo/Bar di Partigliano per 90.000 euro.