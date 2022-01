PATRIZIO ANDREUCCETTI – La mia diretta del 1 gennaio l’avete vista in più di 1.400 persone, vi ringrazio quindi dell’attenzione.

PATRIZIO ANDREUCCETTI – La mia diretta del 1 gennaio l’avete vista in più di 1.400 persone, vi ringrazio quindi dell’attenzione.

Lì abbiamo parlato, nella condivisione, dei tanti interventi previsti per questo anno, del piano delle opere 2022-2024, delle tante opportunità che il PNRR può offrirci.

Ecco, frutto di una bella collaborazione è questo intervento a Partigliano, messo in atto grazie a fondi regionali transitati presso l’unione dei Comuni in condivisione con il Comune di Pescaglia. Prende il nome di “Cammino del Giglio Selvatico” e, per quanto ci riguarda, vede la riqualificazione di lastricati in pietra con relativa sostituzione delle tubature dell’acqua da parte di GAIA.

Fondi regionali, la regia dell’Unione dei Comuni, la collaborazione tra due Comuni e Gaia, ci consentono di mettere in campo una importantissima azione concreta. Su questa scia, anche nei bandi del PNRR, realizzeremo nel tempo interventi analoghi sul territorio.

L’Unione fa sempre di più la forza!