Avrebbe avuto senso, se era obbligatorio farlo, svoltare da lunedì, così da permettere ai ristoratori di usufruire del respiro di San Valentino, per cui ci sono già tante prenotazioni e per il quale è già stato acquistato tutto il necessario.

Capisco il tema sanitario, e sono il primo che lo salvaguarda, ma qui bisognava essere connessi con il paese reale. Un giorno in più, una domenica, non una domenica normale (dove il 90% delle prenotazioni, immagino, riguardassero congiunti, quindi con molti meno rischi), sarebbe servita tantissimo anche come concreto segnale di speranza a fronte dei 15gg di chiusura che ci attendono.