PATRIZIO ANDREUCCETTI – Info utili sul taglio erba.

Ogni anno, di questi tempi, procediamo con il taglio erba nei paesi. Anche quest’anno abbiamo iniziato, passo dopo passo, con un programma graduale. In poco meno di metà dei paesi siamo già intervenuti, negli altri interverremo secondo calendario. L’ultima settimana, data la pioggia consistente, ci siamo dovuti fermare un po’, ma non appena ci saranno le condizioni riprenderemo.

Per quanto riguarda invece il taglio erba lungo le strade di collegamento (che già ne hanno bisogno) interverremo, come ogni anno, a partire dalla seconda settimana di giugno. Come già abbiamo fatto l’anno scorso, riproporremo la novità di due mezzi in azione contestuale a partire da zona nord e sud del Comune, così da giungere prima su tutto il territorio.