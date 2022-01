In un mondo di tifosi, quando ci si esprime si rischia di essere fraintesi, perciò è sempre meglio essere chiari.

Penso di essere uno dei sindaci che più ha investito e investirà sulla scuola. Fin dai primi giorni della pandemia ho caldeggiato tutti i metodi utili a tornare in presenza abbandonando la Dad, ma in questo preciso momento lo ritengo un errore. Come già ho detto, credo che rimandare di 10/15/20 giorni e recuperare questo tempo a giugno sarebbe la soluzione migliore.