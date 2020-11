PATRIZIO ANDREUCCETTI – Il sindaco è riferimento per tutto

Oggi mentre ero a correre nel centro di Valdottavo una persona, in fila per entrare ad un alimentari, mi ha chiesto: “sindaco, ma te non ci puoi far nulla per cambiare queste leggi?”

Io ho sorriso ed ho allargato le braccia (ero al settimo chilometro e il fiato latitava

Perché riporto questo episodio? Perché ora più di sempre il rapporto tra le persone e l’amministrazione è stretto e diretto. Il sindaco è riferimento per tutto e deve provare a dare più risposte possibili. Noi tutti siamo in contatto ogni giorno, con la voglia di tornare presto ad abbracciarci di persona.

Anche oggi abbiamo nuovi casi di Covid, ovvero 7. In totale siamo a 73 persone positive. L’auspicio è quello che tutte stiano bene e quanto prima divengano negative.