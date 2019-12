PATRIZIO ANDREUCCETTI – Ieri sera con me ad una cena c’era anche un ragazzo nero, africano, di quelli neri come l’ebano.

È venuto da noi come richiedente asilo. Mi ha raccontato che non vede la sua famiglia da più di cinque anni e nel dirlo aveva le lacrime in bilico dietro gli occhi.

Su certe dinamiche non si può mai perdere l’umanità. Esattamente, quando è che ci siamo persi, quando è che abbiamo svoltato per arrivare ad insultare una mamma nigeriana che ha perso la propria bimba di cinque mesi?! Non c’è alcuna giustificazione economica, sociale, di contingenza, che possa dare cittadinanza a razzismo e disumanità. E se, come in tanti dicono, non c’è un pericolo fascista, certamente c’è una deriva razzista, ignorante e xenofoba.