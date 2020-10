in totale sono 6. Inoltre, per i prossimi giorni, siamo in attesa dell’esito di alcuni tamponi.

La mia libertà inizia dove finisce la tua e viceversa, recita un vecchio detto, e tale principio vale oggi più che mai. La mia libertà non è fare quello che mi pare fregandome degli altri, bensì comportarmi in modo responsabile affinché le mie libere azioni non impediscano la libertà degli altri (in molti casi la libertà di rimanere in vita o di proseguire la vita in buona salute).

Insieme ce la facciamo, ma dipende da noi