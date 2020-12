Da dove vengono questi contagi se è tutto chiuso? Me lo chiedete in tanti. Nessuno ha una idea precisa (il virus, alla fine, può essere ovunque).

ad ora da noi i contagi non si fermano. Si parla di terza ondata, ma la seconda è sempre in piena azione. Oggi abbiamo altri 5 contagi: 4 Borgo, 1 Anchiano. Ancora famiglie. L’augurio è che queste persone stiano presto bene.

Quello che chiedo con forza a tutti e di evitare, nella maniera più assoluta, i ritrovi di ampi numeri tra amici e famiglie “allargate”, perché al di là del virus casuale, lavorativo o di contatto col mondo, c’è il virus domestico. E non parlo del normale contagio in famiglia (difficilmente evitabile) ma di quello dove si è leggeri nell’incontrarsi con le altre persone. Ve lo chiedo con forza perché altrimenti non se ne esce. I controlli non possono entrare nelle case: la responsabilità di comportamenti sbagliati è individuale ed è anche nei confronti della collettività.

Prima fermiamo queste situazioni, prima facciamo un regalo alla salute ma anche all’economia. Lo dobbiamo soprattutto alle persone più deboli ed alle nostre attività commerciali che stanno compiendo sacrifici enormi.