Si tratta della concessione di un contributo che è messo a disposizione da Regione Toscana (in totale Euro 12.000,00) nell’ambito degli interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell’aria, per rimborsare spese relative alla sostituzione di caldaie per impianti di riscaldamento vecchie di almeno 15 anni con nuovi impianti a maggiore efficienza energetica ed anche di caminetti e stufe laddove questi sono gli unici impianti per riscaldamento, nelle aree non metanizzate del territorio comunale. Tutte le spese rimborsabili e la documentazione necessaria per avere accordato il contributo, sono meglio indicate nel bando.