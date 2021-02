Da malato di politica mi sono messo lì, penna e foglio, a segnare ministro per ministro. Ma prima dell’elenco, non lo fai un commento? Ovvio che si.

Ho deciso di non avere pregiudizi: lo sappiamo, a chi è del PD non piacciono quelli di Forza Italia e viceversa; lo stesso per quelli della Lega o del M5S e via discorrendo.

Voglio avere fiducia in Draghi, il quale ha fatto un mix tecnico politico, con continuità e discontinuità. Ovvero ha fatto i conti con il parlamento che c’è. Più dei nomi, delle storie politiche e dei pregiudizi, contano le cose concrete ed i progetti che si mettono in campo.

Ora più che mai conta l’interesse nazionale.