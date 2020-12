Ma per Capodanno come ci possiamo muovere?

Anche per 31 dicembre è consentito effettuare visite nelle abitazioni private all’interno di tutta la regione per massimo due persone (esclusi dal conteggio gli under 14, le persone disabili e non autosufficienti). Divieto di spostamento dalle ore 22 del 31 Dicembre alle ore 7 del 1° Gennaio in tutta la Regione.