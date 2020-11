PATRIZIO ANDREUCCETTI – Conosco bene le esigenze di ogni attività commerciale

PATRIZIO ANDREUCCETTI – Conosco bene le esigenze di ogni attività commerciale, so quanto quest’ultime hanno lottato e stanno lottando per affrontare questa situazione imprevista e sconcertante. Da sempre, ed in modo particolare quest’anno, con i negozianti ci siamo visti e/o sentiti per condividere preoccupazioni, opportunità, rappresentazione della realtà che ci circonda.

L’amministrazione che guido, grazie anche al lavoro di tutta la giunta ed in particolare dell’assessore al bilancio Alessandro Profetti ed alla consigliera delegata Simona Girelli, ha fin da aprile deciso di investire per dare una mano concreta ai commercianti. Le azioni concrete, in particolare, sono state: un contributo diretto in aprile per un totale di 25.000 euro; uno sconto sulla Tari; la concessione di più suolo pubblico gratis; la pagina #noicompriamoqui per dare risalto ad ogni attività attraverso un insieme organico e credibile.

Alcuni giorni fa, vista la situazione di nuove e forti restrizioni, avevamo deciso di investire nuovi 25.000 euro per dare ulteriori contributi diretti. Non è che i soldi siano facili da trovare, si fanno delle scelte e si toglie ad altro perché questa azione la consideriamo prioritaria. Nella giunta di oggi abbiamo deciso di fare uno sforzo in più e di destinare al bando altri 5000 euro, così da dare contributi per nuovi 30.000 euro complessivi.

Dalle parole siamo presto passati ai fatti: gli uffici hanno avuto mandato di dare subito 200 euro a tutti coloro che già avevano fatto domanda in aprile, per un totale di 17.000 euro circa. Gli altri 13.000 saranno utilizzati per dare ulteriori contributi differenziati, da destinarsi in modo particolare a ristoranti, bar, pizzerie, pub, per i quali potranno partecipare anche coloro che non avevano fatto la richiesta in aprile.