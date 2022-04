PATRIZIO ANDREUCCETTI -con l’assessora Rosetta Viviani, siamo stati alla messa celebrativa della nostra Patrona, la Madonna delle Grazie, detta dei Ferri.

Stamattina, io e l’assessora Rosetta Viviani , siamo stati alla messa celebrativa della nostra Patrona, la Madonna delle Grazie, detta dei Ferri.

La messa, tenuta da Don Mercello, Don Francesco, Don Ciapi e Padre Sekar, che ringrazio per la consueta disponibilità, ha visto dopo due anni la presenza di tante persone.

È stata anche l’occasione per vedere il dipinto restaurato della nostra Patrona. Per tutti noi è un altro, importante, segnale, di piena ripartenza, che auspichiamo possa proseguire nel tempo per tutta la comunità