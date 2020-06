PATRIZIO ANDREUCCETTI – CON GLI ASSESSORI REGIONALI SIAMO STATI A VISIONARE I DANNI PROVOCATI DAL MALTEMPO

Stamattina con gli assessori regionali Fratoni e Remaschi siamo stati sul territorio a visionare alcune frane verificatesi durante il maltempo degli ultimi giorni.

Come Presidente dell’Unione ho voluto portare la mia vicinanza a tutti gli eventi accorsi nei comuni della Valle: c’è bisogno di un sostegno economico importante ed in tempi certi.

Per quanto riguarda il nostro comune ho ribadito la necessità di un sostegno per la frana lungo la strada per San Romano e Motrone e per altri eventi medio-piccoli che hanno avuto luogo.

Ringrazio gli assessori per la disponibilità e la collaborazione.

L’unità di intenti è di questi tempi più importante che mai

PATRIZIO ANDREUCCETTI