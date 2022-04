Che sguardo devono avere gli auguri di Pasqua? Sicuramente vissuto, come vissuti più di tanti delle nostre vite sono stati gli ultimi due anni.

La pandemia, si spera di vederla sfumare (ma non dobbiamo abbassare la guardia). La guerra si spera che finisca e che lasci meno strascichi possibili.

Credo anche che, nonostante le tante difficoltà per tutti, chi guida una comunità, oltre alla visione, all’impegno e ad un sano realismo, sia importante trasmetta un sorriso.

È quello che stiamo cercando di fare in questi giorni: dare speranza ed unità ad una comunità che ne ha bisogno, anche con la presenza paese per paese, attività per attività.

Io ci sono, noi come amministrazione ci siamo.

Buona Pasqua a tutte le cittadine ed a tutti i cittadini di Borgo a Mozzano!