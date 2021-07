PATRIZIO ANDREUCCETTI – C’è un evidente problema legato agli orari delle poste.

Dopo gli spezzatini a cui ci eravamo trovati nel primo anno di Covid-19, dallo scorso gennaio avevamo ottenuto orari pieni in tutti gli uffici. Ora, con la stagione estiva, siamo tornati ad uffici con servizi a fasi alterne: è inaccettabile, soprattutto se la situazione dovesse prolungarsi.

Parlo, in particolare, per gli uffici di Valdottavo e Diecimo, per i quali c’è bisogno di orario pieno, vale a dire di un’apertura tutti i giorni della settimana.

Come abbiamo fatto in passato, entro questa settimana, mi relazionero’ di nuovo alla Direzione di Poste, ma porro’ il problema anche in tutte le sedi istituzionali e al Prefetto, perché le nostre comunità non possono avere un simile disservizio.

Passi la stagione estiva (ma anche no), ma con settembre dobbiamo riavere piena funzionalità del servizio su tutti e tre i nostri uffici postali.

Confido nel supporto di tutti i cittadini per questa necessaria azione