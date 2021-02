In particolare i commercianti di Chifenti stanno subendo ed hanno subito ingenti perdite. In più incontri con loro, da dicembre da ora, ci hanno sottolineato quanto la strada chiusa abbia creato più problemi addirittura del Covid stesso.

Così, oltre al confronto costruttivo, importante per far sentire tutti parte di una comunità, come amministrazione comunale abbiamo deciso di agire concretamente sui costi della Tari. Per i mesi del 2021 di chiusura della strada, ai commercianti di Chifenti sarà scontata la parte variabile della Tari, così come avvenne per tutti i negozi chiusi durante il lockdown.

È un provvedimento che condivido con Alessandro Profetti e Simona Girelli , i quali, per le loro rispettive deleghe, si sono impegnati in tal senso.

Oltre all’incontro con i commercianti di Chifenti la platea che abbiamo incontrato, insieme all’amministrazione di Bagni di Lucca, si è estesa al commercio di Fornoli, così da condividere insieme una strategia comune d’azione.

Ora, quello che più conta, è riaprire presto la strada, ma è altrettanto fondamentale che, nella tempesta, le categorie più colpite si sentano tutelate.

Insieme supereremo anche questa sfida.